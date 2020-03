4. Einkochen.

Nachdem die Zutaten gewaschen sind, sollten die braunen Stellen entfernt werden, damit diese im Glas nicht faulen. Anschließend die Zutaten mit einem Messer so zuschneiden, dass sie auf die Gläser gleichmäßig verteilt werden können.

Das Gemüse mit den Gewürzen mischen und einen salzigen Sud hinzugeben. Zum Obst gibt man einen Zuckersud hinzu. Beides wenige Minuten in einem Topf kochen. Das beste am Einmachen ist, dass man genau weiß, was drin ist. Man kann selbst entscheiden, wie süß die Marmelade sein soll, ob man mit Zucker, Honig, Agaven- oder Fruchtdicksaft süßt.