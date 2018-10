5 Der Ton in der Küche.

Der Ton in der Küche ist rau. Der alltägliche Stress lässt keine Höflichkeitsfloskeln zu. Da wird geflucht und vor allem gebrüllt. Flache Hierarchien sind ein Fremdwort. Der Chef hat das Zepter in der Hand und macht, was er will. Es gibt gefeierte Sterneköche, die Mitarbeiter krankenhausreif geprügelt haben sollen, ohne rechtliche Folgen dafür zu spüren. Mir ist so etwas noch nie passiert. Auch bei uns gibt es mal dicke Luft und einen scharfen Ton, das legt sich aber schnell wieder.



Fehler sind grundsätzlich nicht erlaubt. Bucht der Kellner ein Gericht falsch ein, muss er mit der Rache der Köche rechnen. Macht der Azubi etwas falsch, wird er erst mal angebrüllt und dann verbessert. Viele Köche sind durch so eine Lehre gegangen und lassen jüngere die Folgen spüren. Azubis sind ganz unten in der Hackordnung der Küche. Erst mit dem Abschluss geht das Klettern auf der Karriereleiter los.



Noch schwerer haben es eigentlich nur Frauen in der Küche. Für viele Köche ist die Frau immer noch das schwache Geschlecht. Dementsprechend gehen sie auch mit ihnen um. So erzählt eine Köchin dem Vice-Magazin, wie sie sexuell belästigt wurde (Vice). Das ist kein Einzelfall, die Sexismus-Debatte ist auch in der Gastronomie längst überfällig.

In dem Restaurant, in dem ich gerade angestellt bin, gibt es eine Frau in der Küche. Und das ist schon viel. Frauen finden sich in der Regel im Service. Wir sind da eher die Ausnahme: Diese Dame hat mehr die Hosen an, als wir alle zusammen. Die lässt sich von fiesen Bemerkungen nicht unterkriegen.



6 Das Essen ist meistens nicht frisch, sondern vorgekocht.

Jeden Monat gibt es in guten Restaurants eine neue Karte. Um sich Zeit und Aufwand zu sparen, wird vorgekocht. Für einen ganzen Monat Kürbissuppe kochen und sie mit Sahne zu verlängern, ist genauso normal, wie Gemüse vorzukochen und aufzuwärmen. So richtig frisch sind meistens nur Fisch und Fleisch. Doch selbst das ist keine Garantie. Es fehlt vielen Restaurants einfach die Zeit, um vollständig frische Gerichte zu kochen.



Interessant sind auch die Worte "haus- und selbstgemacht". Ersteres bedeutet, dass es irgendwo in einem Haus mal gemacht wurde. Das Restaurant selbst hat mit der Produktion meistens wenig zu tun. Ist der Apfelstrudel aber selbstgemacht, waren Köche vom Laden auch am Werk.

Warum ich mir trotzdem den Job als Koch antue?

Eine Sache haben alle Menschen gemeinsam. Sie müssen Essen. So vielfältig wie die Menschen, sind auch die unterschiedlichen Gerichte. Ich liebe es, in diese Welt einzutauchen, neue Kombinationen auszuprobieren und kreativ zu sein. Das kann mir kein anderer Job bieten und macht die harten Arbeitsbedingungen wieder wett.

Es gibt außerdem kein schöneres Gefühl, als nach einem harten Arbeitstag mit der Küchen-Crew anzustoßen. Wir zeigen der Welt jeden Tag auf's Neue, aus welchem Holz wir geschnitzt sind. Das macht mich stolz.