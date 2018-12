Wie großartig so ein Döner ist, hat nun der 13-jährige Ali aus Wien beschrieben. Im Wiener Migrantenmagazin "Biber" verfasste er eine kurze, aber heftige Liebeserklärung an das mit Kebab gefüllte Fladenbrot. In dem Magazin haben Schülerinnen und Schüler die Chance, unter Anleitung von Journalisten Texte zu schreiben. Die besten werden später abgedruckt.

Ali geht in die 4. Klasse, in Österreich entspricht das der deutschen 8. Klasse. Nun hat es sein Text in die aktuelle Ausgabe geschafft. Die Journalistin Melissa Erkut hat den Text abfotografiert und auf Twitter als "Story des Jahres" geteilt.