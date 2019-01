Bereits jetzt haben einzelne Supermärkte trotzdem krummes Obst und Gemüse im Angebot, die Kette Kaufland will es jetzt auch großflächig verkaufen: Seit vergangenem Montag gibt es daher in vielen süddeutschen Filialen "die etwas Anderen" im Regal – zu einem deutlich günstigeren Preis.

Wo gibt es das krumme Gemüse?

Das Angebot startet testweise in 240 Märkten in Baden-Württemberg, Bayern, Rheinland-Pfalz, Südhessen und im Saarland. Zunächst soll es Äpfel, Karotten und Kartoffeln geben. Nach "erfolgreicher Testphase" soll das Angebot aber deutschlandweit ausgeweitet werden, schreibt Kaufland in einer Pressemitteilung. Dann sollen auch weitere Obst- und Gemüsesorten mit Schönheitsfehlern verkauft werden.