Mit diesen beiden Gewürzen lässt sich nahezu jedes Gericht kombinieren, findet Denise. Am besten schmecken die beiden, wenn sie frisch sind. Kurz angebraten mit etwas Gemüse oder in der Marinade geben sie dem Gericht einen speziellen Kick. Wer beim Knoblauch Angst hat, dass er am nächsten Tag stinkt, der könne sich am nächsten Morgen einen großen Bund Petersilie entsaften und diesen zum Frühstück als Saft oder mit etwas pürierter Banane als Smoothie trinken. "Denn in Petersilie steckt der grüne Pflanzenfarbstoff Chlorophyll“, verrät Denise – „und dieser hilft gegen Mundgeruch." Wem sich beim Gedanken an einen Petersilien-Smoothie bereits jetzt der Magen umdreht, der könne sich in der Apotheke auch sogenannte Chlorophyll-Tabletten kaufen. "Die helfen auch und sind zu 100 Prozent pflanzlich“, sagt Denise.