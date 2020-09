Puffiger Snack-Fact 3: Außer in Deutschland und Israel (dort unter dem Namen "Bamba") ist der salzige Erdnuss-Mais-Snack in dieser Form weltweit quasi unbekannt. In den USA und Dänemark aromatisiert man Maispuffer lieber mit Käsegeschmack, in Polen und Japan isst man sie bunt und süß.

Vielleicht ist es aber gerade diese Traditionsbewusstheit, die den (nach zwei Stunden an der frischen Luft zunehmend an sprödes Verpackungs- oder Dämmmaterial erinnernden) Erdnuss-Snack bei den selbst häufig als spröde verschriehenen Deutschen so beliebt macht:

In einer Welt, die sich konstant ändert, ist der Erdnussflip seit über 50 Jahren Jahren derselbe geblieben und trotzt den Verlockungen und gefühlten Gefahren der Globalisierung.

Das kann man als Fortschrittsfeindlichkeit abtun. Oder als essbaren Rettungsring für alle sehen, die sich zunehmend verloren fühlen und nach Halt und Sicherheit suchen. Wobei, vielleicht nicht als Rettungsring, sondern eher als Poolnudel – die ist texturell nicht allzuweit entfernt.

Dein Urteil zum Erdnussflip?