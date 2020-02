Streaming

"Charmed" oder "Shadowhunters" – Welche Fantasy-Serie ist besser?

Der Serien-Showdown

Sie hatten Visionen, kämpften gegen Dämonen und verdrehten so manchem überirdischen Wächter den Kopf: Die drei Schwestern aus "Charmed" gehören zu den wohl bekanntesten Hexen der vergangenen Jahrzehnte. In den Neunzigern und frühen Zweitausendern zogen sie Millionen in ihren Bann. Nun bekommen die Mächtigen Drei mächtig Konkurrenz: Die Serie "Shadowhunters", in der Menschen mit Engelsblut ebenfalls das Böse bekämpfen.

Aber kann auch "Shadowhunters" mit dem magischen Trio mithalten? Oder bleiben Fans des Magischen doch besser bei "Charmed"?