Musik

Adele singt in Glastonbury das perfekte Brexit-Lied

Gänsehaut.

Volksabstimmungen enden in Großbritannien in Katerstimmung, das wissen wir jetzt. Festivals hingegen glücken auf der Insel selbst unter schwierigsten Bedingungen.

Das Glastonbury 2016 versank im Matsch, das ist in England aber einkalkuliert. Die Stimmung war trotzdem fantastisch. Ein Höhepunkt: Adeles Auftritt am Samstagabend. Ihre Show eröffnete sie mit "Hello" – und schon da waren die Zuschauer nicht mehr zu halten.

Ihren letzten Song des Abends "Someone Like You" sangen dann Tausende Fans aus voller Kehle mit.

Das Video verursacht Gänsehaut: