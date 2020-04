Cops gegen Griller

Auf die Frage, ob man denn in Zeiten der Ausgangssperre eigentlich auch in Parks grillen dürfe, entgegnete Münchens Polizeichef Marcus da Gloria Martins kürzlich entgeistert: "Ich darf mein Zuhause aus den bekannten Gründen verlassen. Da ist zwar Spazierengehen und Sport mit dabei, aber auf keinen Fall Grillen." Denn: Grillen käme immer mit sozialem Erlebnis und sozialer Interaktion daher. (BR) Auch in Hamburg sind das "Zubereiten und der Verzehr von Speisen an öffentlichen Orten" nicht erlaubt, es droht ein Bußgeld von 150 Euro. Viele Bundesländer sehen das ähnlich.