Nicht nur was für Profis, sondern auch für interessierte Hobbymixer ist The Curious Bartender: The Artistry and Alchemy of Creating the Perfect Cocktails. Hier geht es nicht mehr (nur) um's Zusammenmixen, sondern vor allem um das Verständnis des Zusammenspiels verschiedener Aromen, Farben und Geschmacksrichtungen in alkoholischen und nicht-alkoholischen Getränken.



Wie aus fermentierten und destillierten Kräutern und Pflanzen aller Art berauschende Flüssigkeiten werden, lernst du in Stewart's Botanischem Barbuch. Und auch hier sind natürlich tolle Rezepte drin.