Wer hat's erfunden?

Die Schweizer natürlich. Die Idee für den "Cheebab" hatte der Käser Roland Rüegg in der Schweiz – hier bekommt auch der bei "fudder" vorgestellte Döner-Verkäufer Bilal Aksu den Käse her. In den Käse-Verkauf geht Aksu in seinem Freiburger Dönerladen "Basak Döner" aber erst am 15. Dezember – in Berlin gibt es ihn aber schon länger. Sorry, Bilal! Die Berliner Käse-Fans von "Cheesus" haben den Käse-Kebab – genannt "Cheebab" – seit Sommer.

Hier ist der Beweis: