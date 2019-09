Future

Dieser Gründer fordert: Jedes Unternehmen sollte einen U25-Jährigen in den Vorstand holen

Der Tag, an dem Hauke Schwiezer die rückständige deutsche Arbeitswelt kennenlernte, ist mehr als 15 Jahre her. Der heutige Unternehmer arbeitete damals für einen Dax-Konzern. Und wie es so ist mit jungen, aufstrebenden Nachwuchskräften, die in komplexe Firmenstrukturen eintreten: Sie sehen beizeiten Potenzial für Veränderung.

Schwiezer hatte eine Idee, von der er sagt, sie hätte das Unternehmen entscheidend voranbringen können, wäre sie jemals umgesetzt worden. Als er seinen Vorschlag einem Vorgesetzten präsentierte, bekam er einen Satz zu hören, an den er sich bis heute erinnert.

"Mit 25", sagte der Mann, den Schwiezer für seinen Plan gewinnen wollte, "kannst du hier nichts Entscheidendes beitragen. Da musst du erst viel länger im Unternehmen sein."

So hört sie sich an, die Sprache strenger Hierarchie. Noch immer sind viele deutsche Firmen nach diesem Muster aufgebaut. Es ist eine Organisationsform, die den Nachwuchs häufig übergeht und ihn kleinzuhalten versucht. Für viele Top-Talente ist Hierarchie der Moloch unserer Wirtschaft. Hauke Schwiezer hat sie aber nicht zermürbt. Sie hat ihn motiviert, es besser zu machen.