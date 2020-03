Ein Sauerteig treibt nicht nur (also bringt Luft und Volumen in den Teig), er verarbeitet auch viele ansonsten teilweise unverdauliche Moleküle des Mehls für dich und spaltet sie auf (University of East Finland). Das macht die Nährstoffe in vielen Sauerteigbroten leichter aufnehmbar. Zudem werden die Brote leichter verdaulich als solche, die nur mit Industriehefe angetrieben wurden (Tagesspiegel).