Österreichischer Häftling macht sich in durch offene Gefängnistür aus dem Staub

Einem Insassen kurz die Fußfessel abnehmen, während die Gefängnistür offen ist – was soll dabei schon schiefgehen? Wenn sich so eine Gelegenheit ergibt, nutzt man sie natürlich auch – so auch ein Häftling aus Österreich. Denn er trat am Montag kurzerhand die Flucht durch die offen stehende Tür an.

Was ist passiert?

Seit einigen Monaten hatte der wegen mehrerer Eigentumsdelikte verurteilte Mann die Fußfessel getragen und seine Strafe als Hausarrest abgesessen. Allerdings war er auffällig geworden und sollte deshalb seine Reststrafe nun doch im Gefängnis verbringen.

Wie ein Sprecher der Justizvollzugsanstallt erklärt, sei dem Häftling in einem Nebengebäude der Haftanstalt die Fußfessel abgenommen worden – denn die würde er im Gefängnis ja nicht brauchen. Auf auf dem Weg ins Gefängnis soll er dann plötzlich die Flucht ergriffen haben.

Wurde er mittlerweile gefasst?

Der entflohene Häftling wurde noch nicht gefunden. Sorgen müssten sich die Bürgerinnen und Bürger jedoch keine machen – der Geflohene gelte nicht als gewalttätig.

Mit Material von dpa