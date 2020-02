Food

Ceviche, Ramen, Wakame – kennst du dich mit Hipster-Essen aus?

Früher war alles einfacher. Früher gab es Kartoffeln, vielleicht ein paar Rüben. Es gab Tiere, die konnte man töten und garen. Früher war Essen alles, außer verwirrend.

Heutzutage ist das ein bisschen anders – es gibt vegane Restaurants, Ramen-Restaurants, Quinoa-Kochbücher. Daran sind auch einige Hipster schuld, die per definitionem nicht tun, was alle tun, und deshalb auch nicht essen, was alle essen.