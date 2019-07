Wir haben mit einem Laserphysiker über die "Barcode-Theorie" gesprochen und die Bio-Unternehmen unternehmen gefragt, warum sie den Unsinn unterstützen.



Was besagen die Verschwörungstheorien?

Die Strichcodes zum Einscannen an der Supermarktkasse sollen wie eine Antenne fungieren und ungesunde Strahlung absondern. Das esoterische Portal "Mein Seelenquell" schreibt, der Strichcode sei omnipräsent und der Mensch seinen "schwächenden negativen Antennenstrahlungen" daher permanent ausgesetzt. In "größerer Dosierung" habe er eine "energetisch toxische, also energieflussstörende Wirkung auf den menschlichen Organismus".