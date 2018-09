Halt, Stop: Worum geht es?

Die Loma Linda University, Penn State, Tufts University and the University of California wollen den Effekt von Avocados auf Gewichtsverlust untersuchen. Studien haben gezeigt, dass die ungesättigten Fettsäuren in Avocados gesund seien und den Cholesterinspiegel senken können (American Heart Association).

Doch hilft das auch beim Abnehmen? "Da eine Avocado den höchsten Fettanteil von allen Früchten hat, scheint es unlogisch, dass sie Menschen dabei helfen könnte, das Bauchfett loszuwerden", schrieb die Loma Linda University in einer Mitteilung zur geplanten Studie.

Mit Hilfe der Studie wollen sie diesem Zweifel nun nachgehen.