Wenn man ein bissl #altesbrot zuhause hat, entsteht diese Leckerei: #brotauflauf 🤓 Man nehme sein altes Brot (Oder Brötchen oder Brezn) und schneide es in Würfel 🍞 Ab in eine eingeölte Form 🍞 Dann 500 ml Milch mit 3 Eiern verquirlen und mit Salz, Pfeffer und Kräutern würzen 🍞 Mit Tomate und Camembert dekorieren 🍞 Ca 30 Minuten in den Ofen: 180 Grad Umluft 🍞 als süße Variante könnte man es mit Obst, Zimt & Zucker probieren. 🍞🍞 Wäre sogar etwas, was wir gut mit unserem Einjährigen essen könnten 🤔 aber er fand sein Essen spannender 😂 Was machst du am liebsten mit altem Brot? Oder gibt's das bei dir nicht? 😋 [10.07.2018] #rezeptfürkinder #babyfood #AbwechslungIstdasbesterezept #dinner #abendessen #healthy #gesundesabendessen #healthyfood #stayhealthy #healthychoices #healthydinner #bleibgesund #eathealthy #simplemeals #Dinnertime