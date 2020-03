Musik

Zu sexistisch? Asta will nicht, dass Cro nach Bielefeld kommt

Cro will, dass ihm Frauen gehören. Geht das wirklich zu weit?

Cro ist am Donnerstag Headliner des Campus Festivals in Bielefeld. Viele Studentinnen und Studenten freuen sich darauf, schließlich ist er einer der beliebtesten Rapper Deutschlands. Vergangenes Jahr war sein Album "tru." 20 Wochen lang in den Charts, kurz auch auf Platz 1. (Deutsche Charts)

Doch der Allgemeine Studierendenausschuss (Asta) findet das gar nicht gut. Ihnen ist Cro zu sexistisch und gewaltverherrlichend.

"So oft Cro auch daher kommen mag, seine Texte und seine Inhalte nerven uns seit seiner ersten Single: Wir haben keinen Bock auf Sexismus, in gemachte Geschlechterrollen gedrängt oder zu Sexobjekten degradiert zu werden. Deswegen hoffen wir, Rapper wie Cro ein letztes Mal auf dem Campus Festival gesehen zu haben. Für die Freiheit, für das Leben!"