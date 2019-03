Fühlen

Jacqueline bearbeitet ihre Haut, bis es blutet – wie es ist, an Skin Picking zu leiden

Wenn der Drang zu groß wird und Jacqueline es nicht mehr aushält, geht sie ganz nah ran an den Spiegel. Sie betrachtet jeden Pickel, jede Kruste, jede kleine Unebenheit und bearbeitet ihr Gesicht solange mit den Händen, bis alles rot ist, bis es schmerzt. Eine halbe Stunde, eine Stunde, an schlimmen Tagen auch mal länger. Wenn sie es schafft, sich vom Spiegel zu lösen und ihre Haut sieht, bricht die Realität über sie herein: die Erkenntnis, was sie sich selbst gerade antut. Sie spürt Reue und Scham.



Jacqueline leidet an Dermatillomanie, auch Skin Picking genannt.

Betroffene beschäftigen sich krankhaft mit der eigenen Haut, wollen jede noch so kleine Unebenheit beseitigen und erreichen durch ständiges Kratzen, Quetschen und Knibbeln meist genau das Gegenteil. Einige benutzen Hilfsmittel wie Scheren und Pinzetten. Anderen, wie Jacqueline, reichen die eigenen Hände für ihr zerstörerisches Werk. Gesicht, Dekolletee und Schultern sind häufige Angriffsflächen, aber auch das Abziehen der Nagelhaut oder Knibbeln an den Lippen sind typische Symptome. (Ärzteblatt)

"Ich habe mit ungefähr zwölf Jahren damit angefangen", erzählt die mittlerweile 21-Jährige. "Das war schon damals ein Ausweg aus dem Stress", sagt Jacqueline. Bei vielen zeigt sich die Krankheit mit Beginn der Pubertät, wenn die Haut unreiner wird und die ersten Pickel zu sehen sind.