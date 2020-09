Wir sind stolz auf das, was in den vergangenen Jahren auf bento passiert ist und denken gerne an viele Texte und Videos zurück: Zum Beispiel, als Steffen Kevin Kühnert nach der verlorenen Groko-Abstimmung aufs Dach des Willy-Brandt-Hauses begleitete – zur Zigarette danach. Als Hanna und Simon kurz nach #Metoo mit fünf Männern sprachen, die erzählten, wann sie zu weit gegangen waren. Als Marc einen islamistischen Gefährder traf oder Sarah für ihre Videoreihe "Queere Vorurteile" mit Menschen sprach, die ständig mit Klischees konfrontiert werden – und sie fragte, wie sie damit umgehen.

Als Leni und Basti erklärten, warum der Bulli-Kult völlig außer Kontrolle geraten ist oder Nike vier Helene-Fischer-Fans zum Konzert begleitete und feststellte, wie die Musik die vier Menschen zu Freunden gemacht hat. Als Selma schilderte, wie es für sie und ihre Familie war, in Deutschland lange nur geduldet zu werden und was der Weg zur deutschen Staatsbürgerschaft mit ihr gemacht hat. Oder als Jan recherchierte, wie ein 24-Jähriger aus Heidelberg Anfang März, als Corona sich in Deutschland immer stärker verbreitete, mit Mundschutzmasken Millionen Umsatz machte. Und wir sind stolz auf unser letztes großes Projekt: Als Franzi, Caro und Benjamin Angehörige aller Opfer von Hanau trafen und sie fragten, wer der Mensch für sie war, der ihnen genommen wurde.