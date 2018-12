Warum nehmen wir so oft Kopfschmerztabletten?

Kopfschmerzen sind die am häufigsten auftretenden Alltagsschmerzen. Hier ist das Paradoxe, dass bei regelmäßiger Einnahme von Tabletten auch die Schmerzempfindlichkeit ansteigt. Die Schmerzen werden also schlimmer. Und auch die Häufigkeit der Kopfschmerzattacken nimmt zu. Dann werden meistens noch mehr Tabletten eingenommen. Am Ende entwickelt sich so ein Übergebrauchskopfschmerz. Durch die "10-20-Regel" kann man das vermeiden: An weniger als zehn Tagen im Monat dürfen Schmerzmittel eingenommen werden – und mindestens 20 Tage lang keine.

Wie ist es bei anderen Schmerzen?

Es kommt darauf an, ob es um eine medizinisch notwendige Behandlung oder um alltägliche Schmerzen – wie Kopfschmerzen – geht. Bei schweren Erkrankungen sind neben der Schmerztherapie auch Schmerzmittel erforderlich. Zum Bespiel bei traumatisch bedingten Schmerzen, Nervenschmerzen, schwerwiegenden Kopfschmerzerkrankungen oder Tumorschmerzen. Die Medikamente werden dann aber nach einem festen Behandlungsplan eingesetzt.

Insgesamt sollte man immer die tägliche Maximaldosis einhalten. Besonders beim meistverkauften Schmerzmittel in Deutschland, Paracetamol, können bereits 14 Tabletten schwerste Leberschäden auslösen. Im schlimmsten Fall sind diese lebensgefährlich. Daher sollten Schmerzmittel bei langjährigen Beschwerden nur unter ärztlicher Anleitung genommen werden.

Kopfschmerzen, Leberschäden: Was kann noch passieren, wenn jemand zu viele Schmerztabletten nimmt?

Das kann sowohl körperlich als auch psychisch zu Problemen führen. Schmerzmittel wie Ibuprofen, Acetylsalicylsäure oder Naproxen greifen häufig Magen und Darm an. Hier können Magengeschwüre oder auch Blutungen auftreten. Weitere Nebenwirkungen sind Übelkeit, Erbrechen, Durchfall, Blähungen sowie Schleimhautentzündungen und Veränderungen des Blutbildes. Seltener kommt es dagegen zu allergischen Reaktionen. In Studien wird darauf hingewiesen, dass ein zu hoher Konsum von Schmerzmitteln auch das Riskio eines Herzinfarkts oder Schlaganfalls begünstigt.

Die Nebenwirkungen sind zwar selten, aber nicht zu unterschätzen, weil Schmerzmittel viel konsumiert werden.

Wie bemerkt man eine Überdosis?

In der Regel treten folgende Symptome innerhalb von 24 Stunden auf: Übelkeit, Erbrechen, Blässe oder Unterleibsschmerzen. Eine Überdosis durch Paracetamol macht sich in der Leber nach etwa zwei Tagen bemerkbar.



Woran erkennt man eine Schmerzmittelsucht?

Einen Übergebrauch erkennt man daran, dass die Schmerzmedikamente immer häufiger und in zunehmender Dosis eingenommen werden. Es könnte also ein Hinweis für eine Abhängigkeit sein, wenn Schmerzmittel weniger gut wirken und man daher mehr von den Tabletten benötigt. Dann sollte man sich dringend an einen erfahrenen Arzt wenden, um eine professionelle Schmerztherapie zu beginnen.

Was kann man gegen den hohen Gebrauch von Schmerzmitteln tun?

Im Hinblick auf die hohe Verwendung von Schmerzmitteln in der Bevölkerung ist es wichtig, mehr über die Medikamente aufzuklären. Jungen Leute unterschätzen die Risiken oft. Mit Informationskampagnen aber auch in den Beipackzetteln müsste man genauer auf die Verwendung von Schmerzmitteln hinweisen. Statt juristisches Beiblatt sollten sie leicht verständlich und leserlich sein. Auch über neue Therapieverfahren ohne Schmerzmedikamente sollte man mehr sprechen.

Schmerzen weisen uns aber auch immer auf Schäden hin. Der Schmerz verlangt direkt nach Ruhe und Schonung, man wird gezwungen den Körper zu entlasten. Spezielle Schmerzen wie Krebs-, Nerven- und Kopfschmerzen quälen Betroffene oft aber auch ohne diesen Grund.