Er und seine Mitarbeitenden streikten nicht nur in ihrer eigenen Filiale, sie verbündeten sich auch mit McDonald's-Angestellten aus ganz Frankreich, blockierten Filialen in Marseille, Paris, Nizza, Lyon, Rouen. Sie blockierten ein zentrales McDonald's-Lager, das Filialen in ganz Südfrankreich beliefert. Durch die Blockaden konnten die Angstellten weiter ihren Lohn beziehen, während McDonald's Verluste machte. Nordine agitierte in der Filiale, in der er nun arbeitete. Sie erstritten sich vieles von dem, was sie forderten. Aber der Erfolg hatte seinen Preis.

"Die Intention, seinem Arbeitgeber zu schaden, ist offensichtlich"

Kamel konnte trotz der Auseinandersetzungen nicht einfach gekündigt werden – als Betriebsrat war er geschützt. Nordine hingegen wurde am 24. November 2018 entlassen. Die Begründung: Er habe sich Vorgesetzten widersetzt und seine "Intention, seinem Arbeitgeber zu schaden, ist offensichtlich". Das Kündigungsschreiben liegt bento vor.

Und auch das Privatleben von Kamel und Nordine habe gelitten, sagen sie: Kamels Frau und Kinder seien so oft bedrängt worden, dass sie sich schließlich von ihm getrennt habe.

Nordine sei eines Nachts am Ausgang des McDonald's sogar eine Pistole an den Kopf gehalten worden sein. Nordine und Kamel glauben, ein großer Franchise-Besitzer stecke dahinter. Der wollte ihre Filiale übernehmen, allerdings ohne Kamel und den Rest des Managements. Der Franchise-Besitzer ist wiederholt nicht zu erreichen, auch nicht unter seiner privaten Handynummer, die bento vorliegt.



Unwirtschaftlich oder heruntergewirtschaftet?

Weil kein Käufer die Filiale wollte, wure im Dezember 2019 schließlich die gerichtliche Abwicklung, also die Schließung der Filiale, eingeleitet. Eineinhalb Jahre hatten Kamel und seine Mitarbeitenden dagegen gekämpft. Im Sommer 2018 hatte sich Kamel sogar mit Benzin übergossen und gedroht, sich anzuzünden, um die Schließung zu verhindern.

Kamel behauptet, das Restaurant sei absichtlich heruntergewirtschaftet worden, weil man den Arbeitskämpfen ein Ende setzen wollte. Der französische Staat habe 400.000 Euro an McDonald's Frankreich als Ausgleich für eine jahrelange Großbaustelle vor der Filiale gezahlt, aber das Geld sei nicht in die Filiale zurückgeflossen, sagt Kamel. Fakt ist: Sein McDonald's machte seit Jahren Verluste. Manche Quellen gehen von drei Millionen Euro aus, und das, obwohl der Mutterkonzern der Filiale die Miete erlassen habe.

McDonald's Frankreich will sich zu den Vorgängen nicht äußern, solange das Abwicklungsverfahren läuft.

Nordine, der sich bereits vor zwei Jahren neue Arbeit suchen musste, hat es einem Freund zu verdanken, dass er heute selbstständig DSL-Kabel verlegt. Drei Monate lang begleitete er ihn jeden Tag auf die Arbeit. Kennengelernt hatten sich die beiden in Kamels McDonald's. Heute Nordine nimmt jetzt ebenfalls einen jungen Mann mit auf die Arbeit, um ihm das Handwerk zu zeigen.

Aber ohne die Erfahrung bei McDonald's hätte er nicht seine eigene Firma gegründet, sagt er. Er habe gelernt, pünktlich zu kommen, schnell und effizient zu arbeiten, zu multitasken. "Wenn du bei einem anderen McDonald's 15 Minuten zu spät kommst, wirst du vielleicht gefeuert. Kamel hat uns auch nicht alles durchgehen lassen, das war ja hier kein Wohltätigkeitsverein, aber er hat eben mit uns gesprochen und hatte Verständnis." Nordine lernte, sich an Regeln zu halten – aber auch, welche Regeln Sinn ergeben und welche nicht. "Ich habe viel über meine Rechte gelernt", sagt Nordine und blickt von dem Tabak in seiner Hand auf. "Wir denken immer, wir brauchen einen Chef. Aber der Chef braucht uns."