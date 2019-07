Future

Sebastian hat mit 23 ein erfolgreiches Start-up – das sind seine Tricks

"Investoren wollten sich meine Unerfahrenheit zunutze machen"

Mit 20 Jahren hatte Sebastian Kuch eine Idee: Er wollte es auch Amateuren ermöglichen, E-Sports-Turniere zu spielen. Bis dahin konnten nur Profis in organisierten Turnieren gegeneinander antreten.

Also gründete er ein Jahr später, 2017, sein Start-up "MateCrate", das in verschiedenen deutschen Städten die "City Masters" für das Videospiel "League of Legends" organisiert.

Inzwischen ist Sebastian 23 Jahre alt und beschäftigt in seinem Start-up zehn Mitarbeiter – und sein Unternehmen wächst weiter: Gerade wurde ihm eine weitere Finanzierung von 1,4 Millionen Euro zugesagt. Damit soll das Unternehmen in den nächsten zwei Jahren auf 30 Mitarbeiter wachsen, in weitere Städte expandieren und auch ein weiteres Spiel mit ins Repertoire aufnehmen.

Sebastian war einer von 108.000 Start-up-Gründern in Deutschland im Jahr 2017. Und mit Anfang 20 war er einer der jüngsten unter ihnen. Im Schnitt sind Gründerinnen und Günder Mitte bis Ende 30 (KfW).

Statistisch gesehen scheitern neun von zehn Start-ups innerhalb der ersten drei Jahre (manager magazin) – bei Sebastian beginnt jetzt bald das dritte Jahr. Und ein Scheitern ist aktuell nicht in Sicht.

Wir haben mit Sebastian über die Gründung seines Start-ups gesprochen und ihn gefragt, was er jungen Gründerinnen und Gründern raten würde.

Sebastian, wie kam es zu der Idee und zur Gründung?

Ich war schon als Teenager sehr aktiver Gamer. Ich habe den Aufstieg des E-Sports mitbekommen und weiß, was für ein großes Business dahintersteckt.

Mit 20 studierte ich gerade BWL und wusste schon, dass ich nicht als Angestellter in einem Unternehmen arbeiten möchte. Das liegt vermutlich auch am Einfluss meiner Familie: Mein Vater leitete als Geschäftsführer kleinere Unternehmen, meine Mutter und ihr Mann betreiben zusammen eine kleine Senfmanufaktur in Süddeutschland. Ich denke unternehmerisch – und das schon von klein auf.

Ich wollte gezielt gründen und habe diesen Wunsch mit meinem Hobby verbunden. Und so kam mir die Idee mit den E-Sports-Städtemeisterschaften.