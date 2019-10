All das soll bei bento Platz finden – deshalb haben wir neue Serien angestoßen. Zum Beispiel sprechen wir für "Radikal jung" mit jungen Menschen, die die Dinge selbst in die Hand nehmen – egal ob es um die SPD oder Seenotrettung geht. Menschen wie Kevin Kühnert, Ria Schröder und Ali Can haben mit uns darüber geredet, für wie radikal sie sich selbst halten – und warum radikal sein manchmal nötig ist.

Wir wissen auch, dass die Lebenswelt unserer Generation eine andere ist als die unserer Eltern. Wir haben zum Beispiel den Mauerfall kaum erlebt, die Konsequenzen aber schon. Marc Röhlig ist in seine Heimat gefahren, nach Gera, und hat dort seine Kindergartenfreunde getroffen. Daran erzählt er deutsche Geschichte.