Gerechtigkeit

"Locker-room-talk": Was Männer sich in der Umkleidekabine erzählen

Ich habe jahrelang Wasserball gespielt. Was ich in den Umkleidekabinen gehört habe, prägt mich bis heute.

An einem Montag in der Männerumkleide vor dem Wasserballtraining: Einer meiner Mitspieler kommt herein, grinst über beide Ohren und verkündet stolz: "Am Samstag war Nummer vier fällig". Mit "Nummer vier" meint er eine Frau, mit der er angeblich am Samstag geschlafen hat. Wir sind damals beide 15 Jahre alt, so wie die meisten aus der Mannschaft, ich bin noch Jungfrau. Bilder von ihr werden herumgereicht, Kommentare über ihr Aussehen gemacht.

Was ich in Umkleidekabinen gelernt habe

Zehn Jahre lang war ich im Wasserballverein aktiv, von zwölf bis zweiundzwanzig. Was ich in dieser Zeit von meinen Mitspielern über Frauen lernte, war vor allem: Sie sind "nur zum Ficken gut", was zählt ist die Anzahl der Frauen, mit denen man geschlafen hat und deren Aussehen. Und um eine Frau "ins Bett zu kriegen", ist jedes Mittel erlaubt, inklusive Lügen, Fremdgehen oder sie mit Alkohol "abfüllen". Denn: Frauen sind Objekte. Dieses Bild wurde uns jahrelang eingetrichtert, ohne dass auch nur einer von uns es kritisch hinterfragt hätte. Keiner meiner vielen Trainer hat je etwas dagegen gesagt. Wir alle dachten, das sei normal, das sei der "natürliche Lauf der Dinge".

Und das war nicht nur in einer Mannschaft so, in jeder der vielen Mannschaften, in denen ich gespielt habe, ging es mehr oder weniger so zu. Alle Männer, mit denen ich über dieses Thema gesprochen habe, haben ähnliche Geschichten erzählt. Männern wird in Sportumkleiden ab der Pubertät beigebracht, dass sie besser sind als alle Anderen und dass es vollkommen normal ist, schlecht über Frauen zu reden und zu denken und sie dementsprechend zu behandeln.