Scrollt man durch Hanna Bohnekamps Instagram-Feed sieht man eine junge Frau, oft in Wollpullis mit geflochtenen Zöpfen und bunten Haarbändern - und mit Pickeln. Was eigentlich alltäglich ist, sieht man auf Instagram selten. Noch seltener bei Menschen, die mit ihrem Aussehen Geld verdienen. Hanna ist 2010 durch die TV-Sendung "Germany's Next Topmodel" bekannt geworden. In letzter Zeit sorgt die 26-Jährige aber vor allem für Aufsehen, weil sie ihr ungeschminktes Gesicht auf Instagram zeigt.