Wir verabschieden uns

Aber möchten noch ein paar Worte sagen.

Liebe bento-Userinnen und -User,

heute ist bentos letzter Tag. Ab dem 29.9. werden Webseite und App nicht mehr aktualisiert.

Wir hatten eine fantastische Zeit mit euch – und ihr hoffentlich mit uns. Dank euch sind wir auf viele Themen überhaupt erst aufmerksam geworden und durften mit der wachsenden bento-Community viele spannende Protagonistinnen und Protagonisten kennenlernen. Ohne euch wäre bento nicht bento gewesen.

Wir sind stolz auf das, was in den vergangenen Jahren auf bento passiert ist und denken gerne an viele Texte und Videos zurück: Zum Beispiel, als Steffen Kevin Kühnert nach der verlorenen Groko-Abstimmung aufs Dach des Willy-Brandt-Hauses begleitete – zur Zigarette danach. Als Hanna und Simon kurz nach #Metoo mit fünf Männern sprachen, die erzählten, wann sie zu weit gegangen waren. Als Marc einen islamistischen Gefährder traf oder Sarah für ihre Videoreihe "Queere Vorurteile" mit Menschen sprach, die ständig mit Klischees konfrontiert werden – und sie fragte, wie sie damit umgehen.

Als Leni und Basti erklärten, warum der Bulli-Kult völlig außer Kontrolle geraten ist oder Nike vier Helene-Fischer-Fans zum Konzert begleitete und feststellte, wie die Musik die vier Menschen zu Freunden gemacht hat. Als Selma schilderte, wie es für sie und ihre Familie war, in Deutschland lange nur geduldet zu werden und was der Weg zur deutschen Staatsbürgerschaft mit ihr gemacht hat. Oder als Jan recherchierte, wie ein 24-Jähriger aus Heidelberg Anfang März, als Corona sich in Deutschland immer stärker verbreitete, mit Mundschutzmasken Millionen Umsatz machte. Und wir sind stolz auf unser letztes großes Projekt: Als Franzi, Caro und Benjamin Angehörige aller Opfer von Hanau trafen und sie fragten, wer der Mensch für sie war, der ihnen genommen wurde.

All diese Texte und Videos existieren weiter – ihr findet sie künftig im Archiv auf SPIEGEL.de. Und eine gute Nachricht haben wir noch zum Schluss: Unser Podcast wird in kein Archiv wandern, den wird es weiterhin geben, in Zukunft auf SPIEGEL.de. Dort findet ihr bald auch SPIEGEL Start, das neue Angebot für alle Fragen rund um Ausbildung, Studium und Berufseinstieg.

Wir freuen uns, wenn ihr bento in guter Erinnerung behaltet – wir werden es tun.