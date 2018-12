Das Bild ihres geschwollenen Gesichts ging um die Welt – und seither fragen sich viele, wie ungesund es eigentlich ist, sich die Haare zu färben.

Was ist in Haarfarben enthalten?

Estelle reagierte Le Parisien zufolge allergisch auf p-Phenylendiamin (PPD). Die Chemikalie ist in vielen konventionellen Haarfärbeprodukten enthalten, aufgrund der deckenden Eigenschaft ist sie meist in dunklen Nuancen zu finden, berichtet das Deutsche Forschungszentrum für Gesundheit und Umwelt in München. In Tätoofarben werde PPD oft beigemischt, da ist es allerdings illegal.

In der Kosmetikbranche wird seit Jahren über die allergene Wirkung von PPD diskutiert. Ob PPD in einem Haarfärbemittel allergische Reaktionen auslöst oder nicht, hängt von der Konzentratation des Stoffs sowie den anderen Inhaltsstoffen ab, so das Bundesinstitut für Risikobewertung. Grenzwerte sollen das eigentlich regeln, können aber nicht jeden schützen.