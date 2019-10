Herzlich willkommen zum Guerilla-Yoga in der Essener Galerie Ikosaeder! Mittwochmorgen wird im Zehlendorfer Haus am Waldsee zu "Yoga in der Kunst" eingeladen. Die Galerie Vincent im Allgäu möchte "Seele und Geist der Menschen berühren". Auch das Kunstmuseum Ravensburg lädt zum Yogakurs ein. Sogar in der Körperwelten-Ausstellung – zwischen echten menschlichen Präparaten – wurde schon Yoga gemacht.

Kunst und Yoga – was geht da? Darüber haben wir mit Eva Kaczor gesprochen, Gründerin des Online-Magazin ArtBerlin und eine von rund 20.000 Yoga-Lehrerinnen in Deutschland. Ihre Yoga-Stunden gibt sie in den Kunsträumen der Berliner Galerie König. Wir treffen sie im Berliner Soho House, ihrem Teilzeitarbeitsplatz, zum Gespräch.