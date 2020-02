Was willst du mit deinen Fotos erreichen?



In erster Linie mache ich die Bilder, weil ich Fotografie liebe. Meinen Account und die Aufmerksamkeit, die ich dadurch bekomme, will ich aber auch nutzen, um etwas Sinnvolles zu tun. Momentan arbeite ich an einem Wally-Kalender, wenn alles gut läuft schon für 2016. Damit will ich krebskranken Kindern helfen: Ich will Fotos mit ihnen machen und die Einnahmen spenden. Mein Gesicht werde ich aber auch da nicht zeigen.