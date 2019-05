Sechs Jahre später steigt Mikis wieder in den Flieger. Er ist älter, er hat einen Beruf, er spricht noch immer fließend Burmesisch. Er überlegt, einen Job in der Hauptstadt Rangun zu finden. Als Reiseleiter oder Übersetzer vielleicht.

Aber sobald er landet, nimmt er einen Bus nach Mae Sot. Er will die Frau finden. Er fragt sich durch, besticht einen Gefängniswärter und wird vorgelassen. "Es war krass, sie nach sechs Jahren wieder zu sehen. Ich habe mir alles erzählen lassen – sie war als Illegale deportiert worden. Als ich raus war, wusste ich, dass ich mit dieser Lebensphase abschließen kann."



Danach ist Mikis frei. Von der Episode in der Drogenstadt erzählen nur noch die Tattoos.

Er fühlt sich wie ein normaler, junger Deutscher, mit Ausbildung und soliden Sprachkenntnissen. Also bewirbt er sich am Goethe-Institut in Rangun.



Aber es kommt anders. In den sechs Jahren, die er in Deutschland war und Heimweh nach Burma hatte, hatte Mikis begonnen, auf burmesisch zu singen. Er erzählte das burmesischen Freunden in Bremen, die erzählten es ihren Freunden, wieder jemand erzählte es dem Botschafter in Frankfurt und zum nächsten Nationalfeiertag war der Deutsche, der burmesischen Kitsch-Pop singt, der Haupt-Act.