Was genau wollt ihr mit der Kampagne denn erreichen?

Bislang haben Aktivistinnen und Aktivisten immer einen großen Nachteil, weil sie nur reagieren können. Das dauert oft zwei oder drei Wochen. Wir wollen dieses Prinzip umdrehen. Wenn rassistische oder moralisch fragwürdige Kampagnen an den Start gehen, folgt unsere Antwort sofort. So können Botschaften hinterfragt werden, bevor sie Wirkung zeigen. Am Ende wollen wir eine große Kampagne anstoßen, auch unter Werbern.

Wollt ihr damit Werbung besser machen?

Wir können Werbung nicht von heute auf morgen abschaffen. Deshalb braucht es kleine Schritte: Ein Ende von diskriminierender Werbung und Greenwashing. Manche von uns sympathisieren auch mit der Idee, dass Innenstädte grundsätzlich werbefrei werden. Grundsätzlich sollten Unternehmen offen dazu stehen und ihre Arbeit selbstkritisch aufarbeiten, wenn sie Fehler machen.