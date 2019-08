"Natürlich nicht ausschließlich an die Klassik Stiftung Weimar. Es geht um den gesellschaftlichen Umgang mit Goethe als Identifikationsfigur. Er ist in der deutschen Geistesgeschichte eine herausragende Figur, war aber ein behäbiger, bürgerlicher Typ. Er war mehr für Burgfrieden als für Revolution – in den gesellschaftlichen Besitzverhältnissen, und auch was althergebrachte Geschlechterrollen angeht. Wir haben eben das Gefühl, es gibt einen scheinheiligen Umgang mit Goethe."

Wie wäre denn der richtige Umgang mit Goethes Werk? Es ganz aus den Schulen zu verbannen?

"Gedichte wie das 'Heidenröslein' werden heute in der Schule noch behandelt. Junge Schülerinnen und Schüler müssen das auswendig lernen. Aber wird das Ganze auch inhaltlich kritisch hinterfragt? Entweder streicht man es aus dem Lehrplan oder man sagt dazu, dass das 'humoristische Vergewaltigungslyrik' ist."

Ist es nicht seltsam, dass ihr euch mit eurem Namen über Hauptschüler lustig macht, und gleichzeitig Goethe intellektuell kritisieren wollt?

"Überhaupt nicht. In unserer Arbeit spielt Humor eine wichtige Rolle, aber wir kritisieren einfach offensichtlichen Sexismus. Der Name 'Frankfurter Hauptschule' eröffnet ja dieses Spannungsfeld zwischen prolliger Hauptschule und der intellektuellen Frankfurter Schule. Wir suchen einfach gesellschaftliche Schmerzpunkte. Wir sehen die 'Frankfurter Hauptschule' als pädagogisches Projekt. Und wir gehen davon aus, dass man in Konflikten am meisten lernt. Deswegen versuchen wir, davon so viele wie möglich vom Zaun zu brechen."

Das heißt, ihr seid die prolligen Intellektuellen?

"Die meisten Mitglieder von uns sind Kunststudierende. Als intellektuell würde sich da, glaube ich, eher niemand bezeichnen. Zwei von uns waren sogar auf der Hauptschule."