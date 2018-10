Auf den ersten Blick sieht das Gemälde "Edmond de Belamy" aus wie ein ganz normaler alter Ölschinken. Aber das Bild hat kein Mensch gemalt. Trotzdem wurde es nun beim Auktionshaus Christie's in New York versteigert. Erschaffen hat es ein neuronales Netzwerk – also eine künstliche Intelligenz.