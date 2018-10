GetOud

Ingrid Meijering und Marion Duimel haben 2010 gemeinsam in Den Haag in den Niederlanden den Verein GetOud (zu Deutsch: Werde alt) gegründet, um das Bild alternder Menschen in der Gesellschaft zu verbessern. Knapp drei Jahre lang haben die beiden gemeinsam am Fotoprojekt „TattooAge“ gearbeitet und dabei in diversen Facebookgruppen und Tattoostudios nach Protagonistinnen und Protagonisten gesucht. Entstanden ist ein knapp 60-seitiger Bildband, der die Geschichten der tätowierten Körper erzählt.