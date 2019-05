Psychoterror, Entführungen und Vergewaltigung: Wie Aladdin die Ehe der Prinzessin scheitern lässt.

Von ihrem "Glück" ahnt Badrulbudur bis dahin nichts. Wie in Disneys Version will der Sultan auch in "Tausenduneiner Nacht" seine Tochter verheiraten. Mit einem Unterschied: Badrulbudur hat ihren Ehemann längst gefunden, den Sohn des Großwesirs. Nicht erschrecken! Der ist in der Buchvorlage ein belangsoser Typ. Erst Disney hat Groswesir und Zauberer zum Oberschurken Jafar vereint.

Aladdin ist jetzt emotional und auch moralisch am Tiefpunkt der Geschichte angelangt. In der Hochzeitsnacht schickt er kurzerhand seinen Flaschengeist ins Schlafzimmer des Paares und lässt beide aus dem Ehebett in seine Hütte entführen. Den verängstigten Sohn des Großwesirs sperrt er in eine dunkle Kammer. Dann zieht Aladdin sich aus und legt sich neben die schockierte Prinzessin. Ihre erste gemeinsame Nacht erleben Aladdin und Badrulbudur so: