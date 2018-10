Auch American Apparel mischte mit: Der Moderiese stattete 2013 alle Schaufensterpuppen mit buschigen Haarteilen im Intimbereich aus. Während sich "Sex and the City" in einer ganzen Folge dem Rasieren der Schamhaare widmete – Carrie und ihre Freundinnen waren sich damals uneinig, was schön, was verführerisch ist.

Instagram hingegen lehnt Schamhaare offenbar ab – zumindest löschte das Netzwerk das Foto der Künstlerin Petra Collins, das sie von ihrem Intimbereich aufnahm: Unterhose, ein paar herausschauende Haare, verboten.



Jetzt nähert sich die Londoner Illustratorin Caroline Selmes diesem Thema auf sehr unernste, nahezu ironische Weise: In ihrem neuen Bilderbuch "Pussycut" vereint sie Zeichnungen von allen erdenklichen Vagina-Frisuren.

Die Fotostrecke zeigt die Schamhaar-Styles aus "Pussycut":