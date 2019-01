Today

Weniger Grenzkontrollen, mehr Hinrichtungen und sicheres WhatsApp: die Morgen-News

Ab Mai keine Grenzkontrollen mehr

Momentan wird an der Grenze zwischen Deutschland und Österreich noch kontrolliert, das könnte nun bald vorbei sein: Innenminister Thomas de Maizière kündigte im österreichischen Rundfunk (ORF) an, dass die Bundesregierung die Grenzkontrollen nicht über den 12. Mai hinaus verlängern werde – vorausgesetzt, die Flüchtlingszahlen bleiben so niedrig. Zuletzt war die Zahl der in Deutschland ankommenden Menschen zurückgegangen, Grund dafür ist die Abriegelung der Balkanroute. (Deutschlandfunk)

Die EU-Kommission will derweil heute in Brüssel vorstellen, wie sie das Asylverfahren in der EU reformieren möchte. Insbesondere soll es um Möglichkeiten gehen, Asylanträge "europäischer" zu bearbeiten, offenbar ist eine zentrale EU-Asylagentur geplant. (Die Welt)