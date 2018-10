Nach mehr als einem Jahrzehnt wurde Oli nun erhört, endlich. Für ihre erste Retrospektive in den USA hat sich die britische Bildhauerin Sarah Lucas 1000 echte Hühnereier besorgt – und daraus Kunst gemacht.

Die Eier kamen geflogen. In New York ließ Lucas die Eier von mehreren Frauen an eine weiße Wand werfen. Das Ergebnis ist die großflächige Arbeit "One Thousand Eggs: For Women" und Teil ihrer Ausstellung im "New Museum".

Man muss sich das genauso vorstellen, wie wir das beschrieben haben: An einer weißen Wand läuft Ei herunter, klares Eiweiß, gelber Dotter, vermischt mit Schalenstückchen. Es flatscht und flutscht und läuft. Im großen Stil. Ist das Kunst oder kann das weg?