Fünf Ideen, wie dein innerer Grinch noch schnell in Weihnachtsstimmung kommt

Während im November schon Weihnachtsdekorationen in Kaufhäusern aufgebaut wurden und sich seit Dezember alle gegenseitig schöne Adventswochenenden wünschen, bist du einfach immer noch nicht richtig in Weihnachtsstimmung.

Und das, obwohl es schon in weniger als einer Woche soweit ist: Weihnachten steht vor der Tür und du fragst dich, wie das eigentlich so schnell passieren konnte – und vielleicht auch, wie du jetzt noch schnell in Weihnachtsstimmung kommst.

Diese fünf Ideen stecken voller Weihnachtsstimmung und stecken dich bestimmt damit an:

1 Etwas Weihnachtliches tun



Hast du schon ein bisschen Weihnachachtsfeeling in deiner Wohnung verbreitet? Auch, wenn es nur noch ein paar Tage bis Weihnachten sind, kannst du noch ein bisschen für die richtige Atmosphäre sorgen.

Du könntest zum Beispiel ein paar Schneeflocken mit einem weißen abwaschbaren Glasmarker an dein Fenster malen oder einen Baum aus einer Lichterkette an deiner Wand befestigen.

