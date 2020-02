bento: ...einem Literaturgenre aus den 1920er Jahren mit realistischem Setting, aber trotzdem magischen Elementen.

Lukas: Der war ja zum Beispiel auch besonders in Südamerika populär. Viele afrikanische Bücher sind dem ähnlich, europäische eher weniger. Man kann regional also schon Unterschiede in den Stilen der Literatur ausmachen. Ein Beispiel für diesen Zauber aus der afrikanischen Literatur wären zum Beispiel "Eine allgemeine Theorie des Vergessens" von José Éduardo Agualusa oder "My Life in the Bush of Ghosts" von Amos Tutuola.

bento: Auf eurer Website Lit Cities empfehlt ihr Literatur für Reisende. Nach dem Motto "Bücher lassen Städte leuchten" setzt ihr weiße Punkte auf eine schwarze Weltkarte, wenn ihr an diesem Ort ein Buch zu empfehlen habt. Gleichmäßig verteilt sind diese Punkte aber nicht.