Laetita ist Künstlerin, sie kämpft mit ihren Frisuren für Frauenrechte. Genauer gesagt tut sie das, indem sie Fotos und Videos ihrer Frisuren über Instagram und TikTok verbreitet. Unter dem Post mit der kämpferischen Frau schreibt sie: "To all the women around the world, let's remember that no evolution is possible if we don't talk" – "An alle Frauen weltweit, denkt daran, dass kein Fortschritt möglich ist, wenn wir nicht sprechen."

Für ihre Frisuren braucht sie Zeit. Mehrere Stunden kann es dauern, bis ein Kunstwerk fertig ist. Der Aufwand lohnt sich: 300.000 Follower hat sie inzwischen bei Instagram. Bei TikTok sind es sogar 1,3 Millionen, denen die Kunstwerke von Laetitia in den Feed gespült werden.