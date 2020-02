Wie waren die Reaktionen auf deine Bilder? Und weshalb nackte Frauen?

Als ich darüber nachdachte, konnte ich mir die Bilder der Frauen nicht vorstellen, wenn sie vollständig bekleidet sind. Denn mein persönlicher Ausdruck ist es, Nacktheit zu zeigen. Wenn es um Kritik geht, dann ziele ich sicherlich auf die Moralisten in meinem Land. Chile ist in vielen Bereichen ein sehr konservativer Ort. Einer davon ist die Kunst. So ist es in der Fotografie immer noch ein Tabu, Nacktheit zu zeigen. So etwas gibt es in den "Fine Arts“ nicht. Mit meinen Bilder will ich beweisen, wie schön und gut Nacktheit sein kann. Ich drücke es mit meiner Subjektivität und Ästhetik aus.