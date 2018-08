"Great Art in Ugly Rooms" ist genau das, was der Name verspricht. Der Account zeigt Meisterwerke der Kunstgeschichte, deren Reproduktionen es unter irgendwelchen unglücklichen Umständen in einige der am furchtbarsten eingerichteten Zimmer der Welt geschafft haben.

Und irgendwie ist der Kontrast zwischen Gemälden und Gerümpel so interessant, dass inzwischen fast 25.000 Menschen die schöne Kunst in den hässlichen Räumen sehen wollen.

So sieht das dann aus:

Wie im Louvre. Nur ohne Anstehen. Und mit Heizungsrohren. Und Briefkästen.