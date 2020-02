Streaming

Fans basteln einen Megatrailer zu Game of Thrones

Winter is coming – aber er braucht so seine Zeit. Am 24. April beginnt die sechste Staffel von Game of Thrones, mit mittlerweile zwei Trailern heizt HBO die Vorfreude der Fans an.

Jetzt legen die Fans nochmal nach: mit einem Megatrailer, der alle bisher gezeigten Szenen der neuen Staffel GoT vereint.