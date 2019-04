Männer kommen eigentlich überhaupt nicht vor, in deiner Kunst. Man muss auf deinem Instagram-Profil bis Oktober 2017 zurück scrollen, bis der Schauspieler Brad Pitt auftaucht.



Männer haben noch immer das Sagen in der Politik, in der Wirtschaft, auch in der Kunstwelt. Die Welt leidet an einer männlichen Invasion, die schon seit Jahrhunderten oder Jahrtausenden andauert. Meine Kunst setzt an diesem Punkt an. Ich möchte zeigen, dass wir Frauen mehr Präsenz zeigen müssen, dass wir mit all unseren Facetten in der Welt sein und Raum für uns beanspruchen müssen. Bei Brad Pitt habe ich mich übrigens selbst getestet: Kann ich überhaupt noch Männer malen?