Diese besoffene Taube ist vollkommen zurecht Neuseelands Vogel des Jahres

Unser Held des Tages

Er fällt betrunken von Bäumen und wird dafür gefeiert – der Kereru. Diese besondere Taubenart wurde jetzt in Neuseeland offiziell zum Vogel des Jahres gewählt.

Leibgericht des Kereru: verdorbenes Obst.

Mit 5833 Stimmen wurde der Kereru von der "Royal Forest and Bird Protection Society of New Zealand", der größten neuseeländischen Naturschutzorganisation, zum Vogel des Jahres gekürt und setzte sich sogar gegen einen Konkurrenten mit Tinder-Profil durch (Forest & Bird). Was ihn so besonders macht: Er frisst oft verdorbenes Obst, das in seinem Bauch gärt. Deshalb fällt er öfter Mal betrunken vom Ast (The New Zealand Herald).