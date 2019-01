Außerdem gibt es eine "Nachthimmel-Reihe" aus dunkleren Tönen, mit goldenen und silbernen Streifen – wie der klare Winterhimmel in Edmonton, an dem Nordlichter zu sehen sind.

Wer jetzt aber glaubt, Hunter würde immer wieder das gleiche Bild in unterschiedlich Farben malen, unterschätzt den Künstler gewaltig.

"Wir sind immer wieder erstaunt darüber, wie jedes Bild immer wieder den gleichen Stil hat, aber dennoch so einzigartig ist", erzählen Denise und Kenny. "Seine Pinselstriche hängen ganz von seiner Laune ab und fangen so sogar Gefühle ein, die er zu dem Zeitpunkt hat." Was will Hunter mit seiner Kunst wohl vermitteln? Ist es die Trauer über einen verlorenen Stock? Die Freude über seinen Lieblingsball? Oder der Ärger darüber, die Farben Rot und Grün kaum unterscheiden zu können? (Dogs Magazin)