Wieder ein Terroranschlag in der französischen Hauptstadt, dieses Mal in noch größerem Ausmaß: Am 13. November sterben 130 Menschen, 352 werden verletzt. An insgesamt acht Orten in Paris und der Vorstadt Saint-Denis greifen Islamisten an: Zuschauer des deutsch-französischen Freundschaftsspiels im Stade de France, Besucher eines Rockkonzerts im Bataclan-Theater, Gäste zahlreicher Bars und Restaurants. Die Attentäter schießen um sich, mehrere sprengen sich in die Luft und reißen die Menschen mit sich in den Tod.

Die französische Regierung verhängt den Ausnahmezustand, Präsident Hollande kündigt den Kampf gegen den Terror an. Und die Welt trauert wieder mit Paris.